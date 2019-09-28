2019/09/28 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال السفير التركي في العراق فاتح يلدز، اليوم السبت، إن صادرات بلاده الى العراق بلغت ثمانية مليارات دولار.وأضاف في تصريح للمركز الخبري الوطني، أن “حجم صادرات تركيا الى العراق بلغت في العام الماضي 8 مليار دولار”.وأوضح ان “صادرات العراق الى تركيا بلغت 4 مليار دولار”.وتابع “نسعى لتحقيق الهدف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص يلدز يكشف حجم صادرات تركيا للعراق والعكس..والرقم المتوقع مستقبلاً المركز الخبري الوطني.

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