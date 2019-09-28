هوك: أمام المرشد الإيراني خيار العودة إلى المفاوضات أو انهيار اقتصاد بلاده

2019/09/28 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، برايان هوك، إن على طهران أن تبدي تغييرا في سياساتها قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف هوك، أن إيران انتهكت سيادة دولة أخرى عن طريق الهجوم عليها وقامت بانتهاك جسيم للسيادة السعودية، وأكد هوك وجود أدلة مادية سيجري الإعلان عنها عند انتهاء التحقيقات، تكشف تورط إيران في الهجوم على منشأتي أرامكو، مبينا ان الصواريخ لو أطلقت من اليمن فلا يمكنها الوصول إلى بقيق، ولفت إلى أن العراق أكد عدم انطلاق الهجمات من أراضيه.

وأوضح هوك أن الرئيس ترمب كان سخيا جدا في مقاربته الدبلوماسية في آخر سنتين ونصف، لكن إيران ترفض الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيراني في حالة سيئة، وأن المرشد الإيراني أمامه خيار العودة إلى المفاوضات، أو أن يراقب انهيار اقتصاد بلاده.

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