نائب عن سائرون يكشف حقيقة تدخل الصدر لإلغاء نقل الساعدي إلى امرة الدفاع

2019/09/28 | 11:48

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بغداد اليوم- خاص

علق النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، ‏السبت (28‏ أيلول 2019)، على انباء ات...





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