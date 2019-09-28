المالية النيابية: مقدار العجز المخطط في موازنة 2020 يبلغ 30 ترليون دينار

2019/09/28 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ان مقدار العجز المخطط في موازنة الفين وعشرين يبلغ ثلاثين ترليون دينار.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، إن مشروع موازنة العام المقبل لا يزال لدى الحكومة، وهنالك توقعات بوصوله إلى مجلس النواب الشهر المقبل، مبيناً أن اللجنة بانتظار الحسابات الختامية لمعرفة مقدار العجز في موازنة هذا العام والذي يليه.

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