العطار يشيد بقرار مصرف الرشيد حول استبدال الكي كارد ببطاقة نخيل ماستركارد

2019/09/28 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات زسكو الحاج غدير العطار, السبت، بالخطوات المالية التي يتبعها مصرف الرشيد.

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