الليرة اللبنانية عند أدنى مستوى منذ 30 عاماً

2019/09/28 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع سعر صرف الدولار لدى شركات الصرافة في لبنان إلى نحو 1600 ليرة لأول مرة منذ نحو ثلاثين عاما مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 1507 ليرات.

وأدى شح الدولار إلى إضراب نفذه مستوردو المحروقات، الأمر الذي نجم عنه نقص الوقود، ويطالب أصحاب محطات الوقود بحل أزمة تمويل شراء المحروقات.

وكان البنك المركزي أعلن أنه سيصدر تعميما الأسبوع المقبل لتنظيم تمويل استيراد القمح والوقود والأدوية.

وقبل أيام، حذر أصحاب مطاحن في لبنان من أن البلاد قد تواجه أزمة إمدادات إذا لم يتم توفير الدولارات اللازمة لاستيراد الحبوب بالسعر الرسمي، وقالوا إن مخزون القمح هبط إلى مستوى "خطير".

ويعاني اقتصاد لبنان من تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال من الخارج التي تستخدم منذ وقت طويل لتمويل ميزانية الحكومة والعجز في ميزان المعاملات الجارية.

وهبطت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب بنسبة 15% خلال الأشهر الـ16 الماضية إلى نحو 39 مليار دولار.

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