ترامب لليهود: لا أريد حرباً مع إيران

2019/09/28 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقيادات الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، عدم رغبته في تحول التوترات القائمة بين واشنطن وطهران إلى نزاع عسكري بينهما.

وذكر ترامب في خطاب وجهه إلى نحو ألف شخصية يهودية بارزة في البلاد بمناسبة عيد رأس السنة العبرية أمس الجمعة، ردا على سؤال عما إذا كانت وانشطن تنوي اتخاذ إجراءات أخرى علاوة على العقوبات بهدف “ردع العدوان الإقليمي الإيراني”، أن الولايات المتحدة ستستمر في موقفها الصارم تجاه الجمهورية الإسلامية لكنها لا تتطلع إلى الحرب.

وقال: “لا أريد نشوب نزاع مسلح، اقتُرح علينا التفاوض وبحث القضايا العالقة، وأنا تحليت بضبط نفس كبير، وآمل في أن إيران ستختار السلام أيضا”.

وجاء هذا التصريح على خلفية فشل جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ترتيب اجتماع بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث حمل الزعيمان أحدها الآخر المسؤولية عن عدم انعقاد هذا اللقاء.

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