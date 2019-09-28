الزراعة: إدراج 15 مليون دونم لزراعة مختلف المحاصيل الشتاء المقبل

2019/09/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن إدراج مساحة تزيد على 15 مليون دونم لمختلف المحاصيل ضمن خطة الموسم الشتوي المقبل.وقال الناطق الإعلامي للوزارة حميد النايف في بيان صحفي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الوزارة وضمن خطتها للموسم الشتوي المقبل صادقت على تخصيص مساحة من الاراضي تقدر بـ15 مليونا ...

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