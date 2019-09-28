2019/09/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : اعلنت الخطوط الجوية العراقية، عن تسجيل زيادة في عملية التبادل التجاري في قسم الشحن الجوي.وقالت الخطوط الجوية في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” ، نسخة منه، اليوم السبت، ان “قسم الشحن الجوي احد اقسام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية سجل حركة واسعة في عملية التبادل التجاري خلا الشهر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية تعلن عن زيادة في التبادل التجاري خلال الشهر الحالي) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية تعلن عن زيادة في التبادل التجاري خلال الشهر الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).