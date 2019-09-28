الحلبوسي: نواجه اختبارا صعبا بحماية العراق من ارتدادات الصراع الاقليمي

2019/09/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، أن العراق يواجه اختبارا صعبا في مواجهة الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، مشددا على ضرورة حماية العراق من ارتدادات الصراع الاقليمي.وقال الحلبوسي في كلمة القاها خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الـ38 لتأسيسه وتابعتها ” الصباح الجديد ” إنه “نواجه ...

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