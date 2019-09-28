أنقرة تعلن مقتل 5 عناصر من العمال الكوردستاني

2019/09/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، أن قوات الأمن قتلت 5 عناصر من حزب العمال الكوردستاني، "بي كا كا"، بولاية سيعرت جنوب شرقي البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان أصدرته السبت، أن وحدات من القوات الخاصة التابعة لقيادة درك سيعرت، نفذت عملية مدعومة من سلاح الجو، في ريف قضاء "أروه" بالولاية.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من حزب العمال، مؤكدا استمرار عمليات قوات الأمن ضد مسلحي الحزب المذكور.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع داخل اقليم كوردستان العراق، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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