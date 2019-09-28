وزيرا خارجية عُمان وسوريا يبحثان في نيويورك القضايا الثنائية والاقليمية

2019/09/28 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ونظيره السوري وليد المعلم، اليوم السبت، في نيويورك بالولايات المتحدة، عددا من القضايا الثنائية بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كان ابن علوي، وعلى هامش مشاركته في أعمال الدورة، عقد، في أوقات سابقة، لقاءات مع عدد من الوزراء العرب والأوروبيين.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وهذه الدول، وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى الوزير العماني كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير والمبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التوصل للسلام في المنطقة والدفع بالجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف.

وكان ابن علوي زار دمشق، في تموز الماضي، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد.

وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات متوازنة مع أغلب الدول العربية، ولم تحذ حذو العديد من هذه الدول، التي قطعت علاقاتها مع دمشق، عقب اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم زار مسقط، في 28 آذار 2018، حيث افتتح المقر الجديد للسفارة السورية في العاصمة العمانية.

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