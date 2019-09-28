اسعار النفط تتراجع بسبب تباطئ النمو الاقتصادي للصين

2019/09/28 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادت المخاوف من تباطئ النمو الاقتصادي للصين ،الى تراجع اسعار النفط في السوق العالمية.

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