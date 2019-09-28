2019/09/28 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصف البعض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ"ملك الضربات الحرة"، إلا أن الأرقام والإحصائيات المسجلة تثبت عكس ذلك تماما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة الضربات الحرة.. رونالدو يحقق "أسوأ" رقم في مسيرته) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة الضربات الحرة.. رونالدو يحقق "أسوأ" رقم في مسيرته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).