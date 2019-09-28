القبض على عشرة متهمين في ذي قار

2019/09/28 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على 10 متهمين مطلوبين للقضاء بتهم جنائية مختلفة في إطار تنفيذ ممارسة أمنية في عموم المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تابعته {الفرات نيوز} ان "الممارسة نفذتها عدد من تشكيلات القيادة وقد تضمنت جرائم المتهمين بين القتل العمد والسرقة والتهديد والاعتداء ومشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة".



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