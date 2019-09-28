المحكمة الاتحادية: قراراتنا متاحة للرأي العام

2019/09/28 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، اليوم السبت، ان جميع قرارات المحكمة متاحة للراي العام.

وقال المحمود في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، ان "جميع احكامنا وقراراتنا تنشر على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا باللغتين العربية والانكليزية، لاطلاع المواطن عليها".واضاف ان "المحكمة الاتحادية العليا تحرص على اطلاع الراي العام الدولي من خلال الاحكام والقرارات بأن في العراق دولة قانون وهناك محكمة تراقب دستورية التشريعات والانظمة".



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