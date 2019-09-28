مديحه الأعرج - محافظة الخليل تتعرض لهجوم استيطاني والمستوطنون يتوسعون في إقامة البؤر الاستيطانية

2019/09/28 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 21/9/2019-27/9/2019إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانكما هو الحال في مناطق الأغوار الفلسطينية فإن مناطق جنوب محافظة الخليل تتحول يوما بعد آخر الى مسرح عمليات استيطانية واسعة .كلا المنطقتين ، تحولتا الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية وهما محط أطماع مخططات الضم والتوسع الاسرائيلية .ومؤخرا أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ال......

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