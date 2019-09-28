2019/09/28 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المطلب_العلمي الخطة الخمسية الخامسة وأهميتها في الإقتصاد الإشتراكي (6)تحدد الخطة الخمسية الخامسة طفرة قوية جديدة في الاقتصاد الوطني للاتحاد السوفياتي وتوفر زيادة كبيرة أخرى في الرفاه المادي والمستوى الثقافي للشعب.سيكون تنفيذ الخطة الخمسية الخامسة خطوة رئيسية إلى الأمام على طريق التنمية من الاشتراكية إلى الشيوعية.لإنجاز مهام الخطة الخمسية الخامسة ، من الضروري:أ) مراكمه المصادر في الأ......

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