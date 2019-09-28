شه مال عادل سليم - النائبة شايان عسكري : أتمنى أن تكون محاكم الإقليم مستقلة...ولكن ؟

2019/09/28 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شه_مال_عادل_سليم اجرى الحوار / شه مال عادل سليم اجريت حواراً مع (د.شايان كاكة صالح عسكري)* في 27 ايار 2018 عندما شهدت مدن إقليم كوردستان في الـ 25 من شهر اذار 2018 ، (مظاهرات سلمية )إحتجاجا على تطبيق نظام الادخارالإجباري وتاخير رواتب المعلمين والموظفين والاطباء والمتقاعدين، وعلى سوء الأوضاع المعيشية بشكل عام في إقليم كوردستان .وكانت الطبية (شايان عسكري )الاخصائية بالاورام السرطانية , وتعمل في أحد مس......

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