هبوط اضطراري لطائرة عراقية في بيلاروسيا.. مسافروها في المطار منذ أمس

2019/09/28 | 12:19

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بغداد اليوم- خاص

افاد مصدر مطلع، السبت (28 أيلول 2019)، بهبوط اضطراري لطائرة عراقية في بيلاروسيا، مبينا أن مسافروها في المطار منذ يوم أمس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طائرة عراقية تابعة للخطوط الجوية العراقية، هبطت اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار منسك متوجهة إلى بغداد"، لافتا إلى أن "جميع المسافرين والطاقم الخاص بالطائرة لم يتعرضوا إلى أي اذى يذكر".

وأضاف أن "الجهود مستمرة منذ يوم أمس لحل جميع العراقيل وتجهيز الطائرة لضمان عودة المسافرين الى بغداد".

بغداد اليوم- خاص

علق النائب عن تحالف "سائرون"، رياض المسعودي، ‏السبت (28‏ أيلول 2019)، على انباء اتصال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ليبلغه بإلغاء أمر نقل الفريق عبد الوهاب الساعدي.

وقال المسعود

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت (28 أيلول 2019)، مفوضية الانتخابات الى استبعاد مع يعتمدون النفس الطائفي، والتفرقة، للترويج لأنفسهم في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في نيسان المقبل.

وقال الحكيم في كلمة له، ف

بغداد اليوم- بغداد

انتقد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، السبت (28 أيلول 2019)، ارتفاع الأصوات الطائفية والقومية مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، المزمع اجراؤها في نيسان 2020.

وقال الحكيم في كلمة له، في مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد ا

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