داعش يصعّد ويصيب مزارعين بتفجير قرب جلولاء

2019/09/28 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اصيب مزارعان بجروح بعد انفجار عبوة ناسفة في احدى قرى بلدة جلولاء بمحافظة ديالى، حسبما افاد مصدر امني.

ووقع الانفجار في قرية الاصلاح بعد ساعات على هجوم شنه داعش تحت جنح الظلام في محيط خانقين وأوقع ثلاثة قتلى من المدنيين.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن العبوة الناسفة انفجرت بينما كان المزارعان مشغولين بالمحاصيل الزراعية في احدى المزارع.

وأضاف أن قوات الأمن نقلت المصابين الى المستشفى لإسعافهما.

ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن التفجير لكن داعش اعتاد على شن هجمات كهذه.

وسبق أن شهدت جلولاء هجمات مماثلة ادت الى سقوط ضحايا على الرغم من اعلان القوات العراقية تنفيذ عمليات تمشيط لملاحقة الخلايا النائمة لداعش.

وتزايد نشاط مسلحي داعش في الآونة الأخيرة في العديد من المناطق لاسيما في حدود محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والانبار ونينوى.

ورغم إعلان العراق الهزيمة النهائية لتنظيم داعش أواخر عام 2017، إلا أن المسلحين ما زالوا يشنون هجمات متفرقة في بعض المناطق.





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