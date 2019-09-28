عبد المهدي يوافق على فتح معبر القائم الحدودي بدءاً من يوم الأثنين المقبل

2019/09/28 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إعادة فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا يوم الأثنين المقبل.

وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في بيان مقتضب، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا في الثلاثين من الشهر الحالي.

وأضاف، أن المنفذ سيكون جاهزاً لمرور المسافرين، وايضا للتبادل التجاري بين البلدين، معربا عن أمله بأن يساهم هذا المنفذ في تطوير العلاقات بين بغداد ودمشق بشتى المجالات.

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