صور.. كوردستان تشكل نواة لقوة طوارئ نسائية

2019/09/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شكلت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان نواة لقوة طوارئ نسائية قوامها 24 امرأة أوكلت لهن مهام مكافحة الشغب والتعامل مع المتهمات من النساء في المحاكم.

وتلقت هذه القوة تدريبات في محافظة دهوك على كيفية التعامل مع النساء في التظاهرات وفق ضوابط حقوق الإنسان.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان إلى إدخال المرأة في كافة المجالات الخدمية والأمنية، وذلك بعد أن نجحت المرأة الكوردية في الدفاع عن وطنها عبر مشاركتها مع الرجل في قوات البيشمركة الكوردية في المعارك ضد تنظيم داعش.

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