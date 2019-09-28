الحلبوسي يزور ديالى غداً

2019/09/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم السبت، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيزور المحافظة يوم غد.

قال المصدر لـ"الغد برس"،إن"رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي سيزور محافظة ديالى يوم غد الأحد، وفقا للمعلومات المتوفرة".

وأضاف أن"الزيارة ستشمل عقد لقاءات حكومية وسياسية وعشائرية ومجتمعية والاطلاع على واقع محافظة ديالى بشكل عام".

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