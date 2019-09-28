وكالة روسية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات مجهولة بمحيط معبر البوكمال – القائم

2019/09/28 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدت الدفاعات الجوية السورية لطائرات مجهولة في محيط معبر البوكمال – القائم السوري العراقي جنوب نهر الفرات أقصى شرق سوريا.

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلا عن مصادر عسكرية، إن طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، شنت غارات على مواقع عسكرية شمال شرق البو كمال قرب الحدود العراقية السورية.

وأضافت المصادر أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات المعادية على الموقع، في حين تمكنت بعض الصواريخ من إصابة أهدافها، نافية في الوقت نفسه وقوع خسائر بشرية أو إصابات نجمت عن الغارات وإنما اقتصرت الأضرار على الماديات.

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