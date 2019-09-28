2019/09/28 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، اليوم السبت، عن عدم امكانية عودة وزير الصحة علاء العلواني الى منصبه مجدداً، مشيرا الى ان اكتمال التقرير متوقف على إجابة وزير الصحة.وقال الجبوري للمركز الخبري الوطني إن “لجنة الصحة والبيئة بصدد اعداد تقرير عن الحيثيات والمسببات التي أدت الى استقالة وزير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل يعود العلوان لمنصبه؟ الصحة النيابية تكشف ما لم يُعلن في الإعلام المركز الخبري الوطني.

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