2019/09/28 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم السبت، ان بغداد لن تسعى لمقاطعة واشنطن لكنها غير ملزمة بتنفيذ عقوباتها على شخصيات عراقية.واضاف الغزي في تصريح للمركز الخبري الوطني، أن “العراق غير مُلزم بتطبيق عقوبات امريكية ضد شخصيات عراقية”، مؤكدا ان “الحكومة مُلزمة بتطبيق اجراءات القضاء العراقي فقط”.وتابع “الحكومة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص امين مجلس الوزراء: لن نتقاطع مع واشنطن لكن لن نلتزم بعقوباتها على عراقيين المركز الخبري الوطني.

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