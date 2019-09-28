مجاري نينوى تنفذ مشاريع مهمة بكلفة 77 مليار دينار

2019/09/28 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} افادت مديرية مجاري نينوى، السبت، عن تنفيذ مشاريع مهمة بكلفة 77 مليار دينار عراقي.

وذكر بيان للمديرية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، "ضمن سلسلة المشاريع الخدمية التي تنفذها مديرية مجاري نينوى، بدأ العمل في مشروع حيوي جديد يتضمن تجهيز خطوط نقل المياه الثقيلة من خلال اربع محطات"، موضحة ان "المشروع يعد واحدا من ابرز الخطط الاستثمارية للوزارة الذي كان قد أقر منذ عام 2013 و لم يبدا العمل به بسبب سقوط المدينة على يد تنظيم داعش الارهابي".من جانبه قال مدير المشروع كرم محمد جاسم بحسب البيان، انه "تم تحديد مدة العمل ب800 يوم و بكلفة اكثر من77 مليار دينار عراقي، ويتكون المشروع من اربع محطات رفع مع خطوط ناقلة للمياه الثقيلة من الجانب الايسر للمدينة".و اضاف جاسم، ان "المحطات هي {يارمجه، الزراعي، المثنى، الغفران}".انتهى

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