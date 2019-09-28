مشكلة كبيرة تواجه زيدان قبل ديربي مدريد

2019/09/28 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يستضيف فريق أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني جاره وغريمه ريال مدريد في مباراة اليوم ديربي العاصمة الإسبانية على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو متصدر الدوري الإسباني بعد مرور 6 جولات برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه وجاره أتلتيكو مدريد قبل مواجهة الليلة.ولعب ريال مدريد مباراة مساء الأربعاء الماضي ضد أوساسونا ونجح بالفوز بها على الرغم من التغييرات العديدة التي أقحمها زيدان على تشكيلة الميرنجي الأساسية بإراحة الكثير من اللاعبين الأساسيين.ويمتلك زيدان فرصة جيدة لإشراك أفضل لاعبيه اليوم وهم في حالة بدنية جيدة بعد إراحتهم يوم الأربعاء الماضي ولكنه يواجه مشكلة كبيرة في مركز الظهير الأيسر.وتأكد رسمياً غياب الوافد الجديد الفرنسي فيرلاند ميندي عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، ولكن في المقابل شهدت تدريبات ريال مدريد عودة البرازيلي مارسيلو من جديد.وقالت صحيفة “أوندا ثيرو” الإسبانية أن زيدان في مشكلة كبيرة بسبب المفاضلة بين العائد من الإصابة حديثاً مارسيلو أو الدفع بالمدافع ناتشو فيرنانديز في هذا المركز.وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مارسيلو أصبح يمتلك بعض الأفضلية بقليل على ناتشو للمشاركة اليوم أساسياً في مركز الظهير الأيسر ضد أتليتكو في الديربي المنتظر.انتهى

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