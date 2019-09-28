مخاوف من جرائم التغيير الديموغرافي في العراق

2019/09/28 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديستعد البرلمان في العراق لرفض أو تعديل مقترح قانون يسمح للأجانب بالحصول على جنسية البلاد، لمجرد تمضيته عاماً واحداً على أراضيها.

وتسلم البرلمان نص التعديل من الحكومة وأخضعه لقراءة أولى، فيما سرّب بعض النواب مضمونه إلى وسائل الإعلام، ما تسبب في إثارة ضجة واسعة.

ووفق ما نقلت صحيفة “اندبندنت” عن النائب في البرلمان عمار طعمة، فإن التعديل الجديد “يعتبر من ولد خارج العراق لأم أو أب غير عراقيين أو لا جنسية له، عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد”، مشيراً إلى أن هذا التعديل “يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين ومن لا معرفة بأصولهم وتوجهاتهم الفكرية حق الحصول على الجنسية العراقية”.

وأضاف أن التعديل الجديد يمنح الجنسية العراقية لمن ولد في العراق من أب أو أم غير عراقيين، من دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب أو مدة إقامة والديه، فيما يشترط القانون النافذ حالياً إقامة طالب التجنيس مدة 10 سنوات في العراق، قبل تقديمه طلبه، على أن يكون أبواه مقيمين مدة لا تقل عن 15 سنة في العراق، ومعروفين بحسن سيرتهما ولم يحكم على أحدهما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولم يكن أحدهما من دولة في حالة عداء مع العراق.

وأشار إلى أن مشروع التعديل “يمنح وزير الداخلية حق قبول تجنيس غير العراقي إذا كان مهجراً قسراً ومقيماً مدة سنة واحدة”، مؤكداً على أن “هذا الإجراء فيه خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي”.

وختم طعمة بالقول إن المشروع يمنح “الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية إذا أقام سنتين في العراق”، معتبراً أنها “مدة قليلة، ولا بد من تقييدها بإقامته ما لا يقل عن 15 سنة مستمرة، وإذا لم يكن من دولة في حالة عداء مع العراق”.

وقوبل هذا المشروع بحملة واسعة تحذر من استغلاله لإجراء تغيير ديموغرافي في البلاد.

وتقول مصادر حسب ما نقلته صحيفة “اندبندنت” إن “الهدف من التعديل الجديد، تسهيل حصول شخصيات خارجية، على الجنسية العراقية، بسبب صعوبات تواجهها في بلادها”.

وتشير إلى أن “جانباً من أسباب الاعتراض يتعلق بمنح التعديل وزير الداخلية صلاحيات واسعة لتجنيس الأجانب”.

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