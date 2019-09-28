2019/09/28 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال مدير عام مصرف التجارة العراقي فيصل الهميص، اليوم السبت، إن التعامل مع الشخصيات العراقية التي عليها عقوبات امريكية لا يمكن بالدولار.وأضاف في تصريح للمركز الخبري الوطني، أن “العقوبات على الشخصيات العراقية تمنع التعاملات المصرفية معهم في الدولار”.وتابع “لابد اعتماد الدينار بدلا من ذلك”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف التجارة: لا بد من التعامل مع “المعاقبين امريكياً” بالدينار المركز الخبري الوطني.

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