خليل اندراوس - حول المادية الجدلية (3)

2019/09/28 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس تدعونا الماركسية دائما الى البحث عن المصالح الطبقية المادية الاقتصادية التي تكمن خلف كل البيانات والمبادئ والمؤسسات والسياسة وتحركها، وهي تدعونا ألا نحترم الافكار والمؤسسات التي تخدم الطبقة الرأسمالية ضد الطبقة العاملة بل ان نحتقرها وان نناضل من اجل افكار جديدة، ومؤسسات جديدة تساعد وتلهم تنظيم التحالف الواسع بين كل الشعب العامل لتحطيم سلطة الرأسماليين والتغلب على مقاومتهم وبناء مجتمع المستقبل ......

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