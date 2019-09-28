جهاد عقل - أسرى العمل في قطر

2019/09/28 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل *تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان: "عمل دائم، بدون أَجر...نضال العمال الأجانب في قطر من أجل العدالة"*الشركات الثلاث التي يستعرض التقرير ما حدث للعمال الاجانب العاملين لديها من استغلال وعدم دفع أجورهم ومستحقاتهم هي: شركة "حمد بن خالد بن حمد" وصاحبها من العائلة المالكة وشركة "يونايتد كلينينغ" وشركة "هامتون إنترناشونال"، حيث تابع ناشطو المنظمة ما جرى مع عمال هذه الشركات ممن تُركوا بلا......

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