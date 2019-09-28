بالوثيقة.. التقاعد توجه باستبدال الـ ’’كي كارد’’ ببطاقة ’’ماستر كارد’’ والمصرف ينشر مراكز التبديل

2019/09/28 | 12:50

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصرف الرشيد، عن فروعه التي يمكن من خلالها للمتقاعدين استبدال بقاطة "كي كارد" ببطاقة "ماستر كارد" على خلفية قرار حكومي بوجوب الاستبدال.

وذكر المصرف في بيان له، إنه "استنادا لقرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعليمات البنك المركزي وكتاب هيأة التقاعد الوطنية، والمتضمن وجوب استبدال بطاقة كي كارد التابعة لمصرف الرشيد ببطاقة نخيل ماستركارد التابعة للمصرف عن طريق مراجعة اقرب فرع او مركز خاص بإصدار وتبديل البطاقات، حسب المراكز المدرجة".

وتنشر بغداد اليوم المراكز، كما وردت من المصرف، في الوثيقة المرفقة.

يتبع.



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