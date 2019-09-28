الجيش الايراني: أمن هذه المناطق على عاتق العراق وجاهزون لمساعدته

2019/09/28 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي عن تخصيص وحدات من الجيش لتقديم الخدمات وضمان أمن زوار الاربعينية.

وقال اللواء موسوي، في تصريح لفارس اليوم السبت، إن مايرتبط بالجيش هو ضمان الامن في المناطق الحدودية الغربية.

وأضاف إنه "كما لاحظ الجميع الحوادث التي وقعت خلال الاعوام الاخيرة لبلدان الجوار الايراني في الغرب إلا أن الجيش حافظ على الأمن في الحدود الغربية بشكل كامل".

وتابع "من أجل ارساء الاستقرار والامن في المناسبات الخاصة كمراسم الزيارة الاربعينية سنعزز قواتنا في المناطق الغربية وسيتم تخصيص جانب منها لتقديم الخدمات للزائرين".

ونوه الى أن "إرساء الامن في الجانب الآخر من المناطق الحدودية ليس من مسؤولياتنا بل تعد من مهام العراق وقد تعهدت القوات العراقية إرساء أمن زوار الاربعينية وفي حال اقتضت الحاجة لمساعدتها فإننا على جهوزية لذلك".

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