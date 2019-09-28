امين مجلس الوزراء: لن نتقاطع مع واشنطن لكن لن نلتزم بعقوباتها على عراقيين

2019/09/28 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم السبت، ان بغداد لن تسعى لمقاطعة واشنطن لكنها غير ملزمة بتنفيذ عقوباتها على شخصيات عراقية.واضاف الغزي في تصريح لـ/SNG/، أن “العراق غير مُلزم بتطبيق عقوبات امريكية ضد شخصيات عراقية”، مؤكدا ان “الحكومة مُلزمة بتطبيق اجراءات القضاء العراقي فقط”.وتابع “الحكومة لا ترغب بالتقاطع مع اي ...

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