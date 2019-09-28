أمتلك فخامة الغد بـ295 الف دينار .. بايك X25 من شركة سما الغربية

2019/09/28 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية عن استمرارها ببيع السيارات بنظام النقد والتقسيط لجميع الزبائن".

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