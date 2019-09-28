تونس تعلن موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

2019/09/28 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، اليوم السبت، أنه "تقرر إعلان الـ13 من تشرين الاول المقبل موعدا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة".

وأكد بفون، في تصريحات مع قناة "فرانس 24"، أنه "عمليا وحسابيا الدورة الثانية ستكون يوم الأحد 13 تشرين الاول 2019، ونحن مستعدون لهذا الموعد".

وأبدى تخوفه من أن تكون الهيئة التي يرأسها "أمام معضلة كبيرة" بخصوص وضع المرشح المعتقل نبيل القروي، لوجود "فراغ في القانون الانتخابي"، معربا عن خشيته من أن يكون هناك "طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا استمر هذا الوضع".

ولفت رئيس الهيئة العليا، إلى أن 'الهيئة طالبت بتمكين نبيل القروي من لقاء صحفي أو تلفزي، فالأمر أصبح معقدا أكثر في الدور الثاني، ومبدأ تكافؤ الفرص يفرض أن يكون المترشحان متساويين".

وأضاف: 'تعليق الانتخابات أمر غير وارد لأنه قرار غير سهل ومجلس الهيئة سيسعى لإيجاد حلول بقدر الإمكان".

يذكر أن تونس شهدت في الـ15 من أيلول الحالي، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أستاذ القانون والسياسي المستقل قيس سعيّد، ورجل الأعمال المعتقل نبيل القروي.

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