القبض على شبكة دعارة في الناصرية

2019/09/28 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، اعتقال شبكة دعارة في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقالت الشرطة في تصريح صحفي، تابعته "الغد برس"، إن "مفرزة من الشرطة المحلية وبالاشتراك مع استخبارات ومكافحة ارهاب ذي قار القت القبض على شبكة دعارة في مركز المحافظة، تتألف من اربع نساء ورجل".

وتابعت: "احيلوا جميعا الى المحاكم المختصة وفق القرار 234 لسنة 2001 المتعلق بالدعارة".

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