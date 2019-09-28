حقوق الانسان تدعو البرلمان للاسراع باقرار قانون مناهضة التعذيب

2019/09/28 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعت مفوضية حقوق الانسان في العراق، اليوم السبت، مجلس النواب بالاسراع بتشريع قانون مناهضة التعذيب الذي تم قراءته قراءة اولى الثلاثاء ٢٤ ايلول ٢٠١٩.

وقال عضو المفوضية ثامر الشمري في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "حالات الانتهاكات والتعذيب لم تتوقف ولازال هناك العديد من الادعاءات بذلك ترد الينا وبالاخص خلال التحقيقات الاولية وبالتالي وثقنا حصول حالات وفاة لبعض الموقوفين او اصابات بعاهات جسدية ونحن بدورنا مستمرون بالمطالبة من الجهات المعنية بالاسراع في اقرار القانون من اجل الحد منها داخل المواقف والسجون".واوضح الشمري أن "اقرار القانون يعد أمراً مهماً وضرورياً ولا بد ان يكون شامل للمحاكمات السابقة التي حصلت بها ادعاءات بانتزاع الإعترافات بالاكراه من اجل ان نساهم بالخروج من طائلة الإدانة والتشكيك من قبل المنظمات الحقوقية التي تراقب الموضوع بشكل دائم ودقيق".



وثمن الشمري ما تقوم به لجنة حقوق الانسان البرلمانية بالعمل على تبني المقترحات ومشاريع القوانين وأهمها، {الاختفاء القسري، ومناهضة التعذيب، وحماية التنوع ومنع التمييز}".



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