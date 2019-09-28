2019/09/28 | 13:13

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بالوثائق..



التقاعد تستبدل الـ "كي كارد" ببطاقة "ماستر كارد" وتكشف مراكز التبديل

تأریخ التحریر: : 2019/9/28 13:06

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{بغداد: الفرات نيوز} وجهت هيئة التقاعد العامة باستبدال بطاقة الـ"كي كارد" ببطاقة "الماستر" كارد، كاشفة عن مراكز التبديل.

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