أسعار النفط تغلق على انخفاض وبخسارة أسبوعية تجاوزت 3%

2019/09/28 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

مُنيت اسعار النفط السبت ،بخسارة أسبوعية بلغت أكثر من 3% مدفوعة بتوقعات بشأن الطلب العالمي على الخام وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً بما يعادل 1.37 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 61.88 دولاراً للبرميل، فيما لحقت أسعار برنت خسارة أسبوعية بلغت 3.7 بالمئة على مدار الأسبوع.

وأغلقت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 24 سنتا أو 0.43 بالمئة لتغلق عند 56.17 دولاراً للبرميل، لتتكبد هي الأخرى خسارة أسبوعية بلغت 3.6%.

وتتأثر الأسعار بشكل يومي بالأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة الغنية بالنفط من دول الخليج بجانب النمو الاقتصادي والحرب التجارية التي اندلعت في الآونة الأخيرة بين أكبر عملاقين للاقتصاد وهما أميركا والصين.

واحتلت السعودية صدارة المشهد في تحول صعودي كبير في تقلبات سعر النفط معظم الشهر الحالي على أساس يومي وأسبوعي بعد قيام طائرات بقصف مناطق نفطية فيها مما أثر على السوق النفطية وانعكس ذلك على الأسعار.

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