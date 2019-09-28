واشنطن تطالب ظريف بإطلاق سراح أميركيين محتجزين بطهران

2019/09/28 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية الأميركية والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، عن رفض واشنطن طلبا لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، يتعلق بزيارة سفير بلاده لدى المنظمة الدولية بإحدى مستشفيات نيويورك.

وأكد متحدث باسم الخارجية في تصريح، ان طلب وزير الخارجية الإيراني، بزيارة الدبلوماسي مجيد تخت روانجي، الذي يعالج من السرطان، في مستشفى بضاحية “أبر إست سايد” في مانهاتن، لن يتم قبوله، إلا إذا أفرجت إيران عن أحد السجناء الأمريكيين الذين تحتجزهم، معللا ذلك بالقول ان إيران تحتجز ظلما عددا من المواطنين الأميركيين منذ سنوات، ويعتصر الألم أسرهم وأصدقاءهم الذين لا يمكنهم زيارتهم بحرية.

ومن الجدير بالذكر، ان الولايات المتحدة، كانت قد فرضت في تموز الماضي، قيودا مشددة على سفر ظريف، قبل زيارة الأمم المتحدة هذا الشهر، شملت الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم في نيويورك، ونصت على عدم السماح للدبلوماسيين الإيرانيين بالتنقل الا في منطقة صغيرة بمانهاتن وحي كوينز، ومن وإلى مطار “جون كندي”، او الحصول على موافقة مسبقة من واشنطن، للسماح بتنقلهم بمناطق أخرى.

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