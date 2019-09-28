2019/09/28 | 13:24

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الحلبوسي: الحكومة مطالبة بمضاعفة جهودها والمواطن لم يعد بمقدورِه الانتظار

يتبع.



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بغداد اليوم- أربيل

كشف عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، السبت (28 أيلول 2019) عن عزم وفد برلماني من بغداد، زيارة عاصمة إقليم كردستان، أربيل، خلال اليومين المقبلين.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم) إن &quo

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصرف الرشيد، عن فروعه التي يمكن من خلالها للمتقاعدين استبدال بقاطة "كي كارد" ببطاقة "ماستر كارد" على خلفية قرار حكومي بوجوب الاستبدال.

وذكر المصرف في بيان له، إنه "استنادا لقرار الأمانة العامة لمج

بغداد اليوم- خاص

افاد مصدر مطلع، السبت (28 أيلول 2019)، بهبوط اضطراري لطائرة عراقية في بيلاروسيا، مبينا أن مسافروها في المطار منذ يوم أمس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طائرة عراقية تابعة للخطوط الجوية العراقية، هبطت اضطراريا بعد وقت قص

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