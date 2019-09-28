مصرع عشرات الأشخاص بفيضانات عارمة شمال الهند

2019/09/28 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لقى عشرات الأشخاص مصرعهم، واضطر آلاف آخرون إلى ترك ديارهم بسبب فيضانات عارمة سببتها أمطار غزيرة هطلت على ولاية أتر برديش شمال الهند.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب رئيس سلطة إدارة الكوارث في الولاية رافيندرا براتاب ساهي قوله، إن "السلطات المحلية وثّقت 44 حالة وفاة حتى الساعات المتأخرة من أمس السبت"، مشيرا إلى أن "السلطات تركز على جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة".

وأشار ساهي، إلى أن "آلاف المواطنين تم إجلاؤهم إلى ملاجئ خاصة وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة جديدة على معظم المناطق المنكوبة في الولاية خلال الساعات الـ48 المقبلة".

وفي وقت سابق من الأسبوع، أودت فيضانات عارمة بأرواح 17 شخصا على الأقل في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد.

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