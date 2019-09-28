دحام يعتذر عن الاساءة لجمهور نفط ميسان

2019/09/28 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم مدرب فريق نفط ميسان لكرة القدم احمد دحام، اليوم السبت، اعتذراً عن تصرفه في مباراة فريقه امام الصناعات الكهربائية.

وكتب دحام في منشور بصفحته الشخصية في موقع "فيسبوك"، تابعته "الغد برس"، قائلا "اتقدم باعتذاري الى اخواني في الهيئة الادارية الموقرة على ما حصل يوم امس"، مردفا "ليس من اللائق ان انكر جمهوري الذي ازرني طيلة الموسم المنصرم".

واستدرك "تعرضت الى الاساءة امام الادارة والجمهور الذي حضر..



اقدم لهم الاعتذار لجمهوري من ابناء ميسان".

وكان دحام قد دخل في مشادة مع عدد من جمهور فريق نفط ميسان، خلال مباراته امام الصناعات الكهربائية، والتي انتهت لصالح الاخير بثلاثة اهداف لهدف.

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