الحلبوسي: الاحزاب السياسية مطالبةٌ بإجراء إصلاحاتٍ واسعةٍ والبرلمان سيمضي بإجراءاتٍ رقابيةً حازمةً

2019/09/28 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع)، أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال حفل الاحتفاء بالذكرى الثامنةِ والثلاثين لتأسيسِ المجلس الاعلى الاسلامي العراقي

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