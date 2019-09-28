الحكيم يتبادل مع وزيرة خارجية النرويج وجهات النظر بشأن تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط

2019/09/28 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل وزير الخارجية محمد علي الحكيم،اليوم السبت، مع نظيرته وزيرة خارجية النرويج إيني إريكسن سوريدي، وجهات النظر بشأن تطوُّرات الأوضاع في الشرق الاوسط، واحتواء الأزمات

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