الأحزاب الكوردستانية تتفق على خوض الانتخابات بالمتنازع عليها بقائمة موحدة

2019/09/28 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، باتفاق الاحزاب السياسية الكوردستانية على خوض الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها بقائمة موحدة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "الجهات السياسية الكوردستانية في المناطق المتنازع عليها اتفقت على خوض الانتخابات بقائمة موحدة"، موضحا ان "القائمة تحمل اسم التحالف الكوردستاني".

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