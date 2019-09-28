الكورد يتحدون بقائمة في انتخابات المحافظات ويحسمون اسمها

2019/09/28 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اتفقت الكتل الكوردية السبت على الدخول بقائمة موحدة لخوض الانتخابات المحلية العراقية في المحافظات التي تضم مناطق متنازع عليها.

وقالت مصادر مطلعة لكوردستان 24 إن القوى الكوردستانية اتفقت اليوم على الدخول بقائمة موحدة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.

ومن المقرر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة في مطلع نيسان ابريل المقبل بما يشمل المناطق المتنازع عليها كافة ومنها كركوك.

وذكرت المصادر أن الكتل الكوردية اتفقت على تسمية القائمة باسم (التحالف الكوردستاني)، وهو الاسم نفسه الذي اعتمده الكورد طيلة السنوات الماضية.

وسيخوض الكورد بهذه القائمة الانتخابات في كركوك وصلاح الدين وديالى ونينوى حيث تضم مناطق متنازع عليها شاسعة تبدأ من سنجار وصولا الى خانقين.

وقال مراسل كوردستان 24 إن القرار جاء بعد اجتماع عقده الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع القوى السياسية الكوردية في اربيل .

ولا تشمل هذه الانتخابات اقليم كوردستان الذي يتألف من اربع محافظات.



وينص القانون على أن المحافظات التي ستخوضها هي غير المنتظمة بإقليم.

وبعد تأجيل متكرر، اتفقت القوى العراقية على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في مطلع نيسان ابريل 2020.



وجرت آخر انتخابات محلية في العراق عام 2013.



وكان يتعين ان تجرى عام 2016 إلا أن ظهور تنظيم داعش وما تبعه من حرب لطرده ارجأ ذلك.

وقالت المصادر السياسية المطلعة إن القوى الكوردية ستعقد "في وقت قريب" سلسلة اجتماعات مع القوى العراقية لبحث الاوضاع في المناطق المتنازع عليها حتى يتسنى للكورد الادلاء بأصواتهم بحرية.

وتخضع معظم تلك المناطق لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ أن انسحبت منها قوات البيشمركة في 16 من تشرين الاول اكتوبر 2017 في اعقاب استفتاء الاستقلال من العام نفسه.

وإذا ما نجح العراق في اجراء الانتخابات المحلية فستكون الاولى بعد اعلان هزيمة تنظيم داعش في حرب استنزفت موارد مالية هائلة على مدى ثلاث سنوات.

وتجرى الانتخابات المحلية في العراق كل اربع سنوات، مثلما هو الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية.





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